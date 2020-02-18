Из-за смерти военного в зоне АТО будут судить командира подразделения: детали

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении командира подразделения одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. Его обвиняют в убийстве подчиненного в 2016 году путем избиения.

Таким образом командир якобы пытался "воспитать" своего подчиненного, сообщает Государственное бюро расследований.

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Следователи установили, что в июле 2016 года командир бригады, будучи недовольным поведением своего подчиненного, избил его во время построения личного состава. От полученных травм пострадавший впоследствии скончался в госпитале.

Инцидент произошел в зоне проведения антитеррористической операции (ныне Операции Объединенных сил). Командир бригады сейчас находится под стражей в следственном изоляторе.

Его обвиняют по статьям об избиении, что повлечет смерть потерпевшего, и превышении власти военнослужащим. За это ему грозит до 10 лет за решеткой.

Что известно об убийстве военного командиром

Речь идет о военном Максиме Турике. 2 июля 2016 года он был госпитализирован с зоны проведения АТО с кровоизлиянием в мозг и черепно-мозговой травмой. 7 июля он умер в военном госпитале Харькова.

Нес службу в районе Бахмута Донецкой области, где и произошел инцидент, из-за которого Максим погиб. Как рассказали коллеги погибшего, военные проводили боксерские бои. Сам Максим Турик отказывался драться, после чего командир подразделения начал бить его по голове.

Военнослужащему было 35 лет. Максим Турик родом из Вараша Ровенской области, служил водителем-механиком танка.



Погибший военный Максим Турик