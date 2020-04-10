Через спалах COVID-19 у біблейській школі в Першотравенську поліція відкрила справу
У місті Першотравенськ, що на Дніпропетровщині, за декілька днів коронавірус виявили у 21 особи. Усі ці люди ходили на збори релігійної громади "Нове покоління".
Поліція провела у приміщенні громади обшук. Як повідомляють у пресслужбі відомства, звідти вилучили відеореєстратор, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешки, карти пам’яті і документи.
Дізнайтеся Яка ситуація в Першотравенську, де зафіксований спалах коронавірусу
Усі ці речі допоможуть детально встановити ймовірні контакти хворих із іншими мешканцями міста. Без обшуків, після епідеміологічного розслідування було встановлено, що коло скдладається з 556 людей. 71 особа з них вже підписала інформаційну згоду та перебуває на самоізоляції.
Станом на 10 квітня у Дніпропетровській області загалом виявили 52 випадки COVID-19. Трохи менше половини з них – 21 інфікування відбулося саме у Першотравенську через збори релігійної громади.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років.
Де розташований Першотравенськ
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