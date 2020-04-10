10:30
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через спалах COVID-19 у біблейській школі в Першотравенську поліція відкрила справу

      -
      Поліція провела обшук у релігійній школі / dp.npu.gov.ua

      У місті Першотравенськ, що на Дніпропетровщині, за декілька днів коронавірус виявили у 21 особи. Усі ці люди ходили на збори релігійної громади "Нове покоління".

      Поліція провела у приміщенні громади обшук. Як повідомляють у пресслужбі відомства, звідти вилучили відеореєстратор, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешки, карти пам’яті і документи.

      Дізнайтеся Яка ситуація в Першотравенську, де зафіксований спалах коронавірусу

       Усі ці речі допоможуть детально встановити ймовірні контакти хворих із іншими мешканцями міста. Без обшуків, після епідеміологічного розслідування було встановлено, що коло скдладається з 556 людей. 71 особа з них вже підписала інформаційну згоду та перебуває на самоізоляції.

      Станом на 10 квітня у Дніпропетровській області загалом виявили 52 випадки COVID-19. Трохи менше половини з них – 21 інфікування відбулося саме у Першотравенську через збори релігійної громади.

      Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

      Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років. 

      Де розташований Першотравенськ 

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Поліція Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      9 квітня , 22:05 Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського
      Олена Трибушна
      9 квітня , 22:00 Демократи та республіканці США об'єднались проти Китаю, – The Washington Post
      Блог Соцмережі