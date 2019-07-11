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      Через труп Путіна: екс-депутат РФ розповів, коли Україна зможе повернути Крим

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      Путін не збирається віддати Україні анексований Крим
      Путін не збирається віддати Україні анексований Крим / kremlin.ru

      Анексований Крим є принциповим питанням для президента Росії Володимира Путіна і він не збирається його повертати за жодних умов. Водночас, Кремль таки може забрати свої війська з Донбасу та повернути окупований регіон Україні.

      Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу ATR висловив думку, що поки Путін буде при владі у Росії, розраховувати на звільнення Криму не варто.

      Читайте також: Влада Росії має почути, – Зеленський про повернення Криму та Донбасу

      "Питання Криму для нього (Путіна, – 24 канал) – питання принципу. Поки він в Кремлі, це не зміниться. Крим буде повернуто через труп пана Путіна", – зауважив політик.

      Водночас, з питанням Донбасу глава Кремля не є таким категоричним. Йому треба показати росіянам і світу, що РФ таки виконує умови, які їй ставить міжнародна спільнота.

      Інше питання – це питання Донбасу. Донбас для Путіна – валіза без ручки. Йому потрібно зберегти своє обличчя будь-яким способом, щоб говорити громадянам РФ, що там нам поставили певну задачу, ми її виконали: російська мова і щось ще, тобто – ми перемогли. Росія може піти з Донбасу, а Крим вона не поверне, поки Путін в Кремлі,
      – наголосив Пономарьов.

      Зазначимо, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов єдиний проголосував проти анексії Криму Росією, після чого одразу ж став у своїй країні ворогом і вигнанцем. Після того переїхав в Україну. 17 травня попередній президент України Петро Порошенко надав Пономарьову українське громадянство.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

      Через окупацію півострова Євросоюз, США та країни цивілізованого світу ввели санкції проти РФ та осіб, причетних до незаконного захоплення Криму. Вони обіцяють зняти обмеження лише після повернення регіону під контроль України.

      blog_ava
      Кого українці хочуть бачити прем’єром і як це може вплинути на вибори?
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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Новини Криму
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