Через вбивство мера Гданська Адамовича, якого зарізали на сцені, 7 людям висунули обвинувачення

Польська прокуратура висунула обвинувачення сімом людям у справі про вбивство мера Гданська Павела Адамовича. Усі вони пов'язані з організацією та забезпеченням правопорядку під час Великого оркестру святкової допомоги, у ході якого нападник зарізав міського голову.

Прокуратура вже допитує людей, яким висунули обвинувачення, розповіла представниця регіональної прокуратури Мажену Муклєвич. Про це повідомляє "Польське радіо".

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Кому саме висунули обвинувачення:

посадовцю гданського управління доріг;

двом поліцейським місцевого відділку поліції;

двом представниками організатора концерту – Регіонального центру волонтерства;

двом представникам агентства охорони, яке відповідало за безпеку під час заходу.

У регіональній прокуратурі триває процес озвучення обвинувачень, які стосуються порушення під час організації заходу, а також гарантування порядку і безпеки. Серед обвинувачених – представники агенції охорони, організатора заходу, а також чиновники, які дали згоду на його організацію,

– розповіла Мажена Муклєвич.

Вбивство Павела Адамовича: коротко

Напад на Павела Адамовича трапився 13 січня 2019 року під час благодійного концерту у Гданську. Тоді раніше судимий за пограбування банків Стефан Вілмонт вийшов на сцену, розмахував ножем, а потім вдарив ним мера.

Люди, які спостерагіли за концертом, навіть не встигли зрозуміти, що відбулося. Убивця вільно вийшов на сцену та розмахував ножем, поки усі раділи. Спершу це навіть могло бути схожим на частину святкової програми.

Після нанесення поранення Адамовичу Вілмонт продовжував спокійно ходити по сцені і навіть говорив у мікрофон. Пізніше його затримали. Натомість Павел Адамович помер наступного дня – 14 січня 2019 року у віці 53 років.

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