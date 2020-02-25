Из-за убийства мэра Гданьска Адамовича, которого зарезали на сцене, 7 людям предъявили обвинение

Польская прокуратура выдвинула обвинения семерым людям по делу об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича. Все они связаны с организацией и обеспечением правопорядка во время Великого оркестра праздничной помощи, в ходе которого нападающий зарезал мэра.

Прокуратура уже допрашивает людей, которым предъявлены обвинения, рассказала представительница региональной прокуратуры Мажена Муклевич. Об этом сообщает "Польское радио".

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Кому именно предъявлено обвинение:

чиновнику гданьского управления дорог;

двум полицейским местного отделения полиции;

двум представителями организатора концерта – Регионального центра волонтерства;

двум представителям агентства охраны, которое отвечало за безопасность во время мероприятия.

В региональной прокуратуре продолжается процесс озвучки обвинений, касающихся нарушения при организации мероприятия, а также обеспечения порядка и безопасности. Среди обвиняемых – представители агентства охраны, организатора мероприятия, а также чиновники, которые дали согласие на его организацию,

– рассказала Мажена Муклевич.

Убийство Павла Адамовича: коротко

Нападение на Павла Адамовича случилось 13 января 2019 года во время благотворительного концерта в Гданьске. Тогда ранее судимый за грабеж банков Стефан Уилмонт вышел на сцену, размахивал ножом, а затем ударил мэра.

Люди, которые наблюдали за концертом, даже не успели понять, что произошло. Убийца свободно вышел на сцену и размахивал ножом, пока все радовались. Сначала это даже могло быть похожим на часть праздничной программы.

После нанесения ранения Адамович Уилмонт продолжал спокойно ходить по сцене и даже говорил в микрофон. Позже его задержали. Зато Павел Адамович умер на следующий день – 14 января 2019 года в возрасте 53 лет.

Убийство Павла Адамовича: смотрите видео