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      Из-за убийства мэра Гданьска Адамовича, которого зарезали на сцене, 7 людям предъявили обвинение

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      Прокуратура предъявила обвинение организаторам концерта, на котором убили Адамовича / rp.pl

      Польская прокуратура выдвинула обвинения семерым людям по делу об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича. Все они связаны с организацией и обеспечением правопорядка во время Великого оркестра праздничной помощи, в ходе которого нападающий зарезал мэра.

      Прокуратура уже допрашивает людей, которым предъявлены обвинения, рассказала представительница региональной прокуратуры Мажена Муклевич. Об этом сообщает "Польское радио".

      Интересно: Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович

      Кому именно предъявлено обвинение:

      • чиновнику гданьского управления дорог;
      • двум полицейским местного отделения полиции;
      • двум представителями организатора концерта – Регионального центра волонтерства;
      • двум представителям агентства охраны, которое отвечало за безопасность во время мероприятия.

      В региональной прокуратуре продолжается процесс озвучки обвинений, касающихся нарушения при организации мероприятия, а также обеспечения порядка и безопасности. Среди обвиняемых – представители агентства охраны, организатора мероприятия, а также чиновники, которые дали согласие на его организацию,
      – рассказала Мажена Муклевич.

      Убийство Павла Адамовича: коротко

      Нападение на Павла Адамовича случилось 13 января 2019 года во время благотворительного концерта в Гданьске. Тогда ранее судимый за грабеж банков Стефан Уилмонт вышел на сцену, размахивал ножом, а затем ударил мэра.

      Люди, которые наблюдали за концертом, даже не успели понять, что произошло. Убийца свободно вышел на сцену и размахивал ножом, пока все радовались. Сначала это даже могло быть похожим на часть праздничной программы.

      После нанесения ранения Адамович Уилмонт продолжал спокойно ходить по сцене и даже говорил в микрофон. Позже его задержали. Зато Павел Адамович умер на следующий день – 14 января 2019 года в возрасте 53 лет.

      Убийство Павла Адамовича: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Польши Убийство
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