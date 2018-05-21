Через злочин на Франківщині Полторак наказав посилити контроль за зброєю на Донбасі

Міністр оборони України Степан Полторак наказав посилити заходи щодо недопущення незаконного вивезення зброї та боєприпасів із району ведення бойових дій.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

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"У зв'язку з кримінальним злочином, який було скоєно вчора (20 травня, – ред.) військовослужбовцем ЗС України на Івано-Франківщині, в результаті дій якого постраждали цивільні особи, Міністром оборони України поставлено завдання Начальнику Генерального штабу Збройних Сил України терміново здійснити усі належні заходи щодо недопущення незаконного вивезення зброї та боєприпасів під час вибуття особового складу із району проведення операції Об’єднаних сил", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках заходів доручено посилити контроль за порядком виїзду військовослужбовців із району проведення операції Об’єднаних сил та організувати належним чином процедури відбуття бійців у відпустки та пункти постійної дислокації, а також забезпечити суворий контроль щодо обліку, видачі та контролю зброї та боєприпасів.

За фактом події проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, в селі Лісна Тарновиця на Івано-Франківщині ввечері 21 травня сержант ЗСУ кинув гранату у групу людей, з якими конфліктував.