Черга у 30 кілометрів: у мережі показали, скільки авто стоять на кордоні

На кордоні з Польщею утворилась величезна черга з автомобілів. Її протяжність сягає близько 30 кілометрів.

Про це заявив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, опублікувавши відео величезної черги, 27 червня. На записі видно безліч легковиків, бусів, вантажівок тощо.

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Черга протяжністю 30 кілометрів

Сьогоднішня (27.06.2022) черга до Перемишля – 8 кілометрів, а до кордону з Україною загалом 30 кілометрів,

– пише Ігор Зінкевич.

Черга авто до Перемишля: дивіться відео

Що відбувається на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомляє, що останнім часом кількість легкових авто на в'їзд до України суттєво збільшилась.

У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння,

– пише Віктор Микита.

За його словами, через черги люди перебувають у машинах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов.

Проте величезні затори не впливають на рух авто, що не претендують на розмитнення. Тобто з рухом загального трафіку проблем немає.

Голова Закарпатської ОВА повідомляє, що проблеми з рухом на кордоні виникли не лише через велику кількість охочих для розмитнення. Значна частина водіїв не має відповідно оформлених документів, тому це ускладнює процес, а звідси й виникають затори.

Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення,

– мовиться в повідомленні.

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. Комітет Верховної Ради повернув мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто від 1 липня. Тому українці намагаються встигнути розмитнити машину саме до цього дня.