СМПУ закликає уряд подбати про безперешкодний перетин кордону перевізниками

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) вимагає від українського уряду активізувати переговори з польською стороною для налагодження безперешкодної торгівлі й запобігання створенню нових штучних перешкод при перетині кордону перевізниками.

Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сторінці спілки у фейсбуці. Як зазначається, підприємці також готові самостійно звертатися до польського уряду і польського суду для розв'язання цих питань.

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"Ще зовсім недавно наші перевізники тижнями стояли на польсько-українському кордоні, не маючи змоги ввезти до Польщі продукцію наших підприємств через заборону польського уряду. Врешті-решт це питання було знято. І тепер нова біда: закрито пропускний перехід Ягодин, польські перевізники блокують дороги. У результаті зміни маршрутів черга з фур, що прямують в Україну, розтягнулася на 70 кілометрів", – наголосили в СМПУ.

У спілці також додали, що уряд має активніше працювати з польськими колегами для усунення штучних причин подібних черг на кордоні.

Черга українських перевізників на кордоні: дивіться відео

"Як галузь, ми вже пережили неврегульованість погодження ветеринарних документів, все нових і нових вимог польської митної служби, рішення польського уряду про заборону ввезення деякої продукції, страйки фермерів і інше. Все це негативно впливає на економіку наших молочних підприємств", – зазначили у Спілці молочних підприємств України.