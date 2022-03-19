Черга з фур розтягнулася на кілометри: активісти знову блокують фури, які їдуть до Росії – фото

На кордоні Польщі та Білорусі активісти знову блокують фури, які їдуть з Європи до Росії та Білорусі. Активісти вимагають припинити торгівлю між ЄС та Росією.

Цього тижня кількість активістів зросла до кількох сотень. Тоді як минулого тижня ця цифра становила орієнтовно два десятки осіб.

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Активісти блокують фури на кордоні

Про це повідомили у соціальних мережах учасники акції. Зокрема, співорганізатор Женя Клімакін та активістка Наталка Панченко. Активісти прийшли на кордон з прапорами України та плакатами. Головна вимога активістів – припинити торговельні відносини між країнами Європейського Союзу та Російською Федерацією.

Згідно з дописом Клімакіна, станом на 11 ранку черга з фур розтягнулася на 22 кілометри. Попередня акція блокування фур, які прямували до Росії та Білорусі, відбулася на минулих вихідних. Вона тривала протягом трьох днів, проте поліція змогла відтіснити активістів.

Після цього ініціативна група запланувала нову акцію на 19 – 20 березня. Крім того, вони організували спеціальні автобуси з Варшави для тих, хто захоче приєднатися до акції.

Кожен товар, кожен євро, що підживлює російську економіку – вбиває українців. Ми можемо зупинити це! Закликаємо приєднатися до протесту усіх поляків, лідерів думок та неурядові організації,

– йдеться на офіційній сторінці події у фейсбук.

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