Черги на кілька кілометрів: на кордоні з Угорщиною стоять сотні автомобілів

На кордоні України з Угорщиною утворилися кілометрові черги. Іноді вони сягають 800 автомобілів.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОВА – заявив, що невідкладно прибув у пункт пропуску "Тиса". Там надали інформацію щодо проблемних питань, пов'язаних з утворенням черг на угорсько-українському кордоні.

Зауважте Через пункт "Ягодин" пропускатимуть лише вантажівки та рейсові автобуси

Спостерігаємо суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в'їзд в Україну в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону. У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів,

– заявив Микита.

За словами очільника ОВА, ситуація на словацько-українському кордоні трішки краща. Водночас вона також викликає занепокоєння.

Микита заявив, що ініціював зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини. Вона запланована на 27 червня. Її метою є розв'язання проблемних питань.

На пропуску "Ягодин" вишукувалася 40-кілометрова черг

Станом на 25 червня на пункті пропуску "Ягодин" виникли довжелезні черги. Найкращі місця навіть почали продавати. Щоб зекономити час, доведеться заплатити від 50 до 250 доларів.

Деталі розповіла волонтерка Оксана Рубан.

"Попереду 38 кілометрів черги. За добу майже на 2 кілометри просунулися. Ми тупо стоїмо в той час, коли одна за одною їдуть автівки поза чергою", – повідомила вона.

Рубан додала, що 250 доларів коштує місце за 5 кілометрів до прикордонників.

Користувачі соцмереж скаржаться на довжелезну чергу. Зокрема, мовиться, що на "Ягодині" черга з автомобілів простягнулася на 40 кілометрів.

Згодом повідомили, що через пункт "Ягодин" пропускатимуть лише вантажівки та рейсові автобуси. Нові правила набудуть чинності вже з понеділка 27 червня. Окрім того, для руху порожніх вантажівок виділять окрему смугу. Тим часом бензовози оформлятимуть без черги.

Відповідно до нових правил, легковим автомобілям та вантажівкам (вага яких становить до 7,5 тонн) необхідно буде їхати через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Сподіваються, що ці зміни дозволять зменшити черги.

Зауважте – великі черги на кордоні з Польщею: до 250 доларів – місце: дивіться відео