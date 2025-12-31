Чи є черги до Європи за кілька годин до Нового року: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордонах
- На виїзді з України станом на 18:30 31 грудня 2025 року немає черг на жодному з пунктів пропуску.
- Дані про відсутність черг були оприлюднені Держприкордонслужбою.
Нещодавно на кількох пунктах пропуску на виїзді з України були черги. Здебільшого це пов'язано з тим, що українці поверталися до Європи після свят.
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордонах за кілька годин до Нового року, передає 24 Канал.
Що з чергами на кордоні?
У ДПСУ оприлюднили інформацію про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України станом на 18:30 31 грудня 2025 року.
У цей період на жодному з пунктів пропуску немає черг ані з автомобілів, ані з автобусів.
Черги на кордоні 18:30 31.12.2025 / Фото Держприкордонслужби
Що варто знати про перетин кордону?
У ДПСУ зазначають, що українські пасажири скоро зможуть проходити прикордонний контроль ще швидше. Вже зараз у деяких поїздах "Укрзалізниці" документи перевіряють під час руху без зупинок, а з початку 2026 року така практика пошириться на більшу кількість поїздів.
Варто зауважити, що українцям, які подорожують до Польщі, потрібно мати медичну страховку, інакше вони можуть зіткнутися з відмовою у в'їзді. Поліс для навчання, роботи або перебування в Польщі повинен мати мінімальне покриття в 30 000 євро і діяти щонайменше 3 місяці.