Сотні авто на кодоні: на яких пропускних пунктах України найбільші черги

На українських пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдови зафіксовано різний рівень завантаження. Найбільші черги спостерігаються на окремих автомобільних переходах до Польщі, Угорщини та Румунії.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Яка ситуація на кордоні?

На кордоні з Польщею найбільше скупчення транспорту фіксується на пункті "Устилуг", де очікують десятки легкових авто, тоді як інші переходи працюють переважно без черг або з мінімальним рухом. Частина КПП тимчасово не здійснює пропуск пішоходів або транспорту.

На словацькому напрямку активнішими залишаються "Ужгород", де в черзі 20 легковиків та "Малі Селменці", тоді як інші пункти працюють з мінімальним навантаженням.

На угорському кордоні певне накопичення транспорту спостерігається на "Тисі" – 15 легкових автомобілів, 4 автобуси та "Вилоку" – 10 легковиків. Інші переходи працюють із незначним рухом або за скороченим графіком.

На румунському напрямку найбільш завантаженим залишається "Порубне", де є черги як легкових авто – 10 та 1 автобус, тоді як інші КПП мають мінімальне навантаження.

На кордоні з Молдовою всі основні пункти пропуску працюють без суттєвих черг.

Нагадаємо, подорожнім, які планують найближчими днями перетинати українсько-польський кордон через пункт пропуску "Шегині – Медика", слід врахувати можливі затримки. З 15 червня на польському боці розпочнуться ремонтні роботи, що вплинуть на пропускну спроможність одного з найзавантаженіших переходів.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, у "Медиці" ремонтуватимуть смуги руху, призначені для оформлення автобусів на в'їзд до Польщі (виїзд з України). Хоча автобусне сполучення не зупинятиметься, оформлення транспорту відбуватиметься зі значними затримками, а пропускна здатність може знизитися до приблизно восьми автобусів за 12 годин. У ДПСУ закликають громадян заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Прикордонники також зазначають, що цього сезону фіксується зростання пасажиропотоку: щодня державний кордон перетинають понад 100 тисяч осіб, а у вихідні показник сягає близько 120 тисяч. У червні переважає виїзд з України, що пов'язано з початком сезону відпусток та завершенням навчального року.