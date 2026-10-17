Очікування до 40 годин: чому на кордоні з Польщею утворилися великі черги

На пунктах пропуску між Україною та польським Люблінським воєводством тимчасово зупиняють оформлення транспорту через часті повітряні тривоги. У чергах застрягли сотні вантажівок, а час очікування сягає від 8 до 40 годин.

Про це повідомило Polskie Radio з посиланням на представника люблінської податкової адміністрації Міхала Деруся.

Що відомо про затримки на кордоні?

Протягом ночі в регіоні зафіксували дев'ять сигналів небезпеки, а вранці пролунало ще кілька тривог. Ситуація безпосередньо вплинула на пропускні пункти, де оформлення зупиняють задля безпеки людей.

Затримки стосуються не лише комерційних вантажних перевезень, а й приватних легкових автомобілів та пасажирських автобусів.

У Дорогуську на митне оформлення треба чекати 40 годин, у Гребенному – понад 24 години, а в Зосині – вісім годин,

– зазначив представник люблінської податкової адміністрації.

За офіційними підрахунками митної та податкової служб Польщі, біля пункту пропуску у Гребенному накопичилося 880 вантажівок. У Зосині на перетин кордону наразі очікують близько 250 ваговозів.

Попри ускладнення, польські прикордонні переходи в Люблінському воєводстві за минулу добу пропустили понад 3 тисячі вантажних машин та більш ніж 3,7 тисячі легкових авто.

Державна прикордонна служба України наразі не коментувала актуальні заяви польських колег щодо затримок.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що через загрозу ударів з боку Росії роботу прикордонних пунктів пропуску в районах, де оголошено повітряну тривогу, зупинятимуть.

Нагадаємо, на початку жовтня на українсько-польському кордоні утворилися багатогодинні черги, а час очікування на перетин подекуди перевищував 10 годин. Найскладніша ситуація спостерігалася на пунктах пропуску Краковець і Шегині, де, за повідомленнями очевидців, пропускали близько одного автобуса на годину. Причиною затримок могли бути збої в роботі електронних систем контрольних служб.