Українці повертаються на Великдень: де найдовші черги на кордоні
- З наближенням Великодня зросла кількість українців, які повертаються в країну, особливо через польський кордон.
- Найдовші черги спостерігаються на пунктах пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".
Останніми днями зросла кількість людей, які хочуть потрапити в Україну. Спостерігається збільшення транспортних засобів на українсько-польському кордоні.
У зв'язку з наближенням Великодня зросла кількість громадян, які повертаються в Україну. Про це повідомили у Державній митній службі України.
Де на кордоні найдоввші черги?
Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".
Аби зекономити час очікування, у митній службі радять водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко".
Нагадаємо, 29 березня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив у коментарі 24 Каналу, що пасажиропотік на кордоні зріс ще з 21 березня через весняні канікули – переважно виїжджали жінки та діти.
У будні щодня було близько 90 тисяч перетинів кордону, на вихідних – до 97 тисяч. 27 березня – 88 тисяч, а 28 березня – вже 107 тисяч, причому більше людей в'їжджало, ніж виїжджало.
Зростання пасажиропотоку пояснюють вихідними, завершенням канікул і тим, що частина людей повертається перед Великоднем, хоча це не єдина причина.
Найбільше навантаження припадає на кордон з Польщею (близько 50%). Черги є переважно на пунктах "Краківець" і "Шегині", а також на пішохідному переході "Медика". Там потік людей зростає, але незначно.
Виїзд за кордон: останні новини
Уряд Норвегії змінив правила, за якими чоловіки з України віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту. Винятки надаються чоловікам, які звільнені від служби або не здатні її проходити, одноосібно опікуються дітьми, або прибули за програмою медичної евакуації.
З 5 березня 2026 року припинилася видача річних пільгових карт побиту для українців у Польщі. Легалізація українців тепер відбуватиметься за загальними умовами.
Українці, які вимушено виїхали за кордон через війну, можуть подати заявку на компенсацію моральних збитків у міжнародний Реєстр збитків (RD4U) після 23 лютого 2026 року.