Кордон знову перевантажений: на які пункти пропуску їхати не варто

Увечері 3 січня фіксують великі черги на кордоні. Особливе навантаження станом на 18:00 було на пунктах пропуску Львівської та Волинської областей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

Дивіться також Зеленський анонсував заміну голови ДПСУ

Яка ситуація на кордоні?

Найбільші накопичення транспорту станом на вечір 3 січня на виїзд з України на пунктах пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів".

Найменш завантажені наразі "Грушів", "Смільниця", "Нижанковичі".

На в'їзд в Україну складно на пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині".

Зокрема, до пункту пропуску "Медика – Шегині" утворився затор завдовжки близько 2 кілометрів.

Затор на в'їзді в Україну: дивіться відео

У ДПСУ розповіли, що прикордонники працюють у посиленому режимі.

Було збільшено кількість прикордонних нарядів, розгорнуто додаткові автоматизовані робочі місця. Також здійснюється постійна координація дій із Польщею.

Прикордонники прогнозують, що інтенсивність руху залишатиметься високою впродовж найближчого тижня.

Рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону,

– закликали у ДПСУ.

Що варто знати про перетин кордону?