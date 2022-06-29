Люди вже п'яту добу під палючим сонцем чекають у черзі перед словацько-українським кордоном

На словацькому кордоні утворилася черга з авто під пільгове розмитнення. Люди перебувають там днями під палючим сонцем.

Наразі Закарпатська ОВА намагається забезпечити питною водою людей, які стоять у чергах на кордонах зі словацької сторони. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

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Марія вже п'яту добу перебуває у черзі на кордоні. Вона скаржиться на неймовірну спеку – у день температура в автівці сягає до 40 градусів. Їжі також обмаль.

"Я занадто виснажена, немає сил. Повне розчарування, тому що черга рухається занадто повільно. Сьогодні до нас приїхала Закарпатська адміністрація, вони нам надали воду", – розповіла вона.

І додала, що машини везуть для рідних, які потрапили у складну життєву ситуацію й через війну залишились без майна.

Чому такі черги

На вихідних на кордонах Закарпаття утворилися кілометрові черги з авто через закінчення дії закону про пільгове розмитнення з 1 липня.

Голова ОВА раніше повідомляв, що головним чинником затримки процесу оформлення на словацькій стороні залишається відсутність належним чином оформлених документів.

Через те, що декларації подали на польську митницю, а перетин відбувається на словацькій, митникам доводиться витрачати додатковий час на переоформлення.

"Це безпосередньо впливає на швидкість просування черги", – зазначив він.

Людей забезпечують водою

Водночас місцева влада постійно перебуває на зв'язку з людьми у чергах постійно, щоб за можливості розв'язати усі їхні проблеми.

Немає нічого важливішого ніж наші люди, тому усі ресурси направлені зараз на допомогу їм та вирішення поточних операційних питань,

– сказав Микита.

Також влада пообіцяла за добу на 35% скоротити 10-кілометрову чергу на словацькому кордоні.

Пільгове розмитнення перестає діяти з 1 липня

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів.

В уряді заявляли, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Тож з 1 липня пільгове розмитнення авто із ЄС перестає діяти.

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