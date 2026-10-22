Чому судна тижнями стоять у чергах на Дунаї: журналісти розкрили причини затримок
Через російські обстріли українських портів, обміління Дунаю та обмежену пропускну здатність Сулінського каналу судна змушені були по кілька днів чекати на прохід. На початку вересня поблизу каналу утворилася черга з близько 80 суден, окремі з яких очікували до 17 діб.
Причини утворення черг суден та специфіку роботи дунайських портів дослідили журналісти "Ми-Україна+" у розслідуванні "Операція "Чорна хвиля", підготовленому в межах проєкту "Суть справи".
Чому виникли затримки суден?
Одним із чинників утворення заторів стали російські атаки на порти Великої Одеси. Через регулярні обстріли Одеси, Чорноморська та Південного частину вантажопотоків знову перенаправили до дунайських портів.
Ситуацію ускладнив і сезон збору врожаю, який супроводжується збільшенням обсягів зерна, призначеного для експорту. Це створило додаткове навантаження на портову інфраструктуру Дунаю.
Водночас пропускна спроможність дунайського маршруту залишається обмеженою. Зокрема, Сулінський канал, яким судна прямують до українських портів, може забезпечити прохід лише певної кількості суден. Крім того, на інтенсивність судноплавства впливають коливання рівня води та погодні умови.
Дунай не здатний переробляти ту кількість вантажів, яку виробляє Україна,
– зазначив заступник гендиректора стивідорної компанії "Бруклін-Київ" Сергій Нікулін.
Він також зазначив, що зниження рівня води та складні погодні умови створюють додаткові перешкоди для судноплавства. В окремих випадках рух Сулінським каналом може повністю припинятися.
У сукупності ці обставини спричинили значне скупчення суден. На початку вересня поблизу Сулінського каналу в черзі перебували близько 80 суден, деякі з яких чекали на прохід до 17 діб.
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Хто формує чергу суден на Дунаї
За регулювання судноплавства Сулінським каналом відповідає румунська Адміністрація Нижнього Дунаю (AFDJ). З українського боку до процесу залучена Адміністрація морських портів (АМПУ), яка отримує від портових операторів та агентів заявки на прохід суден і вносить їх до системи Primus. Місце судна в черзі визначається датою, коли було підтверджено можливість його приймання в порту. Водночас окремі категорії суден мають право на першочерговий прохід.
Судно може зайти до порту, до будь-якого українського порту, тільки якщо для нього є вантаж у порту і причал вільний для нього,
– пояснив президент Асоціації портів України "Укрпорт" Дмитро Барінов.
Затримки суден обертаються для експортерів додатковими фінансовими втратами, адже під час простою доводиться оплачувати фрахт, пальне та витрати на забезпечення екіпажів.
У розслідуванні "Операція "Чорна хвиля"" журналісти телеканалу "Ми-Україна+" зосередилися на перевірці звинувачень у корупційних схемах, пов'язаних із просуванням суден у черзі на Дунаї. Також вони дослідили, хто саме контролює порядок проходження суден Сулінським каналом.