Чому судна тижнями стоять у чергах на Дунаї: журналісти розкрили причини затримок

Він також зазначив, що зниження рівня води та складні погодні умови створюють додаткові перешкоди для судноплавства. В окремих випадках рух Сулінським каналом може повністю припинятися.

У сукупності ці обставини спричинили значне скупчення суден. На початку вересня поблизу Сулінського каналу в черзі перебували близько 80 суден, деякі з яких чекали на прохід до 17 діб.

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