Видно без зайвих зусиль: аналітики показали супутникові знімки довжелезних черг до АЗС у Криму

Методичні удари Сил оборони по логістичких артеріях окупантів та важливих для економіки об'єктах противника спричинили відчутний дефіцит пального в Криму й на інших тимчасово окупованих територіях.

Складну ситуацію з бензином у росіян видно навіть з космосу. OSINT-аналітики показали супутникові знімки черг до АЗС.

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Які черги виникли в Криму за бензином?

Аналітики зауважили, що ці черги змогли знайти без особливих зусиль, "методом тику". Вони стверджують, що це є додатковим свідченням про велику їхню кількість.

Так, вдалося встановити й приблизну протяжність черг, для різних АЗС у Криму, а також у Мелітополі вона така:

200 метрів, Севастополь, СНП АЗС №2;

500 метрів, Севастополь, АЗК Таврида;

200 метрів, Севастополь, АЗС ТЕС;

550 метрів, Мелітополь, Паралель.

Черги до автозаправок: дивіться супутникові знімки

До речі, буквально 4 липня в Криму фіксували нові ураження ворожих об'єктів. Йдеться, зокрема, про поромний термінал та аеродром у Джанкої. Повідомляється про удар по підстанції "Трактове". Також виявлено загоряння на Новотроїцькій вітроелектростанції.

Упродовж 1 – 2 липня українські Сили безпілотних систем завдали серії ударів по енергетичній і паливній інфраструктурі російських окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях.

За словами командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, за 48 годин дрони уразили 12 електропідстанцій і одну газорозподільну станцію, переважно в Криму, а також у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях.

Дефіцит пального торкнувся й російських регіонів. Зокрема, днями в Забайкальському краї зафіксували багатокілометрову чергу на заправці "Роснефти" – приблизно 600 – 800 авто.