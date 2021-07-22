Програвати, щоб перемогти: попри тиск, Рада нарешті запустила судову реформу

В Україні відбулася чергова критично важлива перемога, яка допоможе змінити країну. Мовиться про судову реформу. Ця кампанія була однією з найважчих і, мабуть, – найважливіших.

Верховна Рада прийняла законопроєкти, які адвокатувала команда Центру протидії корупції. Водночас близько 40 шкідливих законодавчих ініціатив відхилили.

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Згадані законопроєкти дають шанс отримати чесні Вищу кваліфкомісію суддів та Вищу раду правосуддя. Перша – обиратиме гідних суддів, друга – звільнятиме негідних.

Важливість судової реформи

Ці зміни важливіші за Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Вищий антикорупційний суд, Національне агентство з питань запобігання корупції, Службу безпеки України, е-декларування, незаконне збагачення, всі види конфіскацій, відкритих реєстрів, фінансовий моніторинг публічних діячів (PEP) і багато інших реформ, якими ми в Центрі протидії корупції займаємося.

Без чесних судів все інше просто не має значення. Ми в ЦПК дуже шкодуємо, що після Революції Гідності не присвятили достатнього часу саме судовій реформі. Гнила судова система підірвала багато реформ, які нам вдалося провести.

Почати з судів

Треба було почати з судів. Цей урок нам дуже дорого обійшовся і ми його засвоїли. Тож над імплементацією судової реформи ми будемо працювати навіть більше, ніж над її просуванням.

Ми точно знаємо, що робитимуть судові клани, і чим ми їм відповімо. Наприклад, чим більше вони бикуватимуть, тим швидше ми з партнерами проадвокатуємо широкий інструмент віза-бану для них та їхніх родин не лише в США, а й у країнах ЄС.

. Віза-бан (VisaBan) – новий антикорупційний інструмент, який передбачає накладення санкцій на видання віз олігархам та заборону їм в'їзду в США. Першим на собі його дію відчув Ігор Коломойський.

Тепер трішки подяк тим, без кого голосування не відбулося би. По-перше, команда Зеленського. Міжнародники не вимагали від них аж такої реформи.

Прийняття ключової правки – це добра воля керівництва "слуг народу" в Раді та Офісі Президента. Це треба визнати і за це варто подякувати.

Принагідно дякую Давиду Арахамії та Олександру Корнієнку за відкритість до діалогу, готовність чути аргументи та взаємодіяти в режимі прямо тут і зараз.



Олександр Корнієнко / Фото з сайту "Слуга народу"



Давид Арахамія / Фото з сайту "Слуга народу"

Ми в Центрі Протидії Корупції часто по ділу критикуємо партію влади. Проте ця кампанія показала різницю між більшою їх частиною і старими так званими "елітами".

Протистояння блокувальникам реформи

"Опозиційна партія – За життя" Віктора Медведчука та "Батьківщина" Юлії Тимошенко до останнього захищали (і продовжують захищати) судову мафію. "Солодка парочка" навіть примудрилися заблокувати вже проголосовану судову реформу. Їхні депутати внесли до ВРУ блокуючі постанови.



Медведчук і Тимошенко / Колаж 24 каналу

І я навіть подякувати їм за це хочу. Бо в найгіршому розкладі блокування це могло затримати реформу лише на 2 місяці, а от рейтинги що ОПЗЖ, що "Батьківщині" захист судової мафії буде різати постійно.

Ми в ЦПК візьмемо в цьому найактивнішу участь. Ми вже запустили таргетовану рекламу по Тимошенко і ОПЗЖ в соціальних мережах.

Вкотре наголошу, між старими так званими політичними елітами не має ніякої різниці. Це різні електоральні обгортки тої самої субстанції.

Хто допоміг ухвалити реформу

До честі "слуг народу", вони не подарують старим елітам навіть такої маленької перемоги, як блокування реформи на кілька місяців. Цього тижня провалили блокуючі постанови від партій Тимошенко та Медведчука.

Повернімося до подяк тим, без кого судової реформи не було би. Все ж хвалити політиків значно приємніше, ніж їх критикувати.

Важливу роль зіграли агенти змін в Раді та владі загалом:

Анастасія Радіна;

Грищук Роман;

Ярослав Юрчишин;

Андрій Парубій та інші.



Агенти змін у Раді / Колаж 24 каналу

Кілька людей попросили їх не згадувати, бо агонізуюча судова мафія ще може підірвати реформи, над якими вони працюють.

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Окрема подяка медіа. Редакції провідних ЗМІ та профільні журналісти своїми матеріалами зробили судову реформу невідворотною. Кожен їхній сюжет, кожна розповідь про черговий судовий зашквар наближав цю реформу.

Ключову роль відіграла коаліція громадських організацій, які кілька років просували ці законопроєкти. Фундація DEJURE, "Автомайдан", Центр політико-правових реформ, Центр протидії корупції та багато інших.

Кожна організація зіграла критичну роль – кожна на своїй ділянці. Ця коаліція – крутий приклад того, що єдність ефективних команд може звертати гори.

Ми правда вдячні нашим міжнародним партнерам:

посольствам ЄС, США, Британії та Великої Сімки загалом;

Венеційській комісії та особисто її президенту;

Міжнародному валютному фонду і Світовому банку.

Люди з цих інституцій часто переживають за успіх України більше, ніж значна частина вітчизняних політиків.

Квінтесенцією уроків з цієї кампанії для нашої команди є легендарний вираз Черчилля: "Ніколи не здавайтеся – ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні у значному, ні в дрібному, ніколи не здавайтеся...".

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Про програші

У цій кампанії ми тотально програвали кілька разів. Наприклад, ще за день до голосування ключова правка не мала жодного шансу бути проголосованою. І таких прикладів за ці роки – десятки.

І мій особистий урок такий: "Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам", – це з Євангелії від Марка. Це, до речі, старий урок. Все ніяк не можу його засвоїти.

Одним словом, судова реформа почалася і цього разу спільними зусиллями ми доведемо її до кінця. Обов'язково вас про це інформуватиму.