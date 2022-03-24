Українські військові показали "трофейні" ракети, які незабаром використають проти ворога

24 березня 2022 , 14:54
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Джерело:

Сухопутні війська ЗС України

Сухопутні війська Збройних сил України показали нові трофеї, які здобули у бою. Найближчим часом захисники запустять їх проти ворога.

Відповідні фото опублікували військові у телеграм. 

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Чергова порція трофеїв. Найближчим часом вони полетять назад до орків,
– написали військові.  

Нагадаємо, великий російський десантний корабель "Орськ" зайшов у порт Бердянська. Більше він звідти не вийде – його знищили українські військові.

Дивіться відео про знищення десантного корабля "Орськ" в порту Бердянська

 

Автор: Анастасія Лукашевська