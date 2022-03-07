Чергова повітряна тривога у Харкові – всі в укриття
7 березня 2022 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові оголосили повітряну тривогу – місто знову можуть обстріляти. Мешканці міста мають пройти до найближчих укриттів.
У Харкові повітряна тривога. Жителів просять якнайшвидше пройти до сховищ.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Коли лунає сирена повітряної тривоги, мешканці міста мають швидко пройти до найближчих бомбосховищ чи укриттів.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!