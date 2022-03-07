Чергова повітряна тривога у Харкові – всі в укриття

7 березня 2022 , 13:33
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Джерело:

Суспільне Харків

У Харкові оголосили повітряну тривогу – місто знову можуть обстріляти. Мешканці міста мають пройти до найближчих укриттів.

У Харкові повітряна тривога. Жителів просять якнайшвидше пройти до сховищ. 

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Коли лунає сирена повітряної тривоги, мешканці міста мають швидко пройти до найближчих бомбосховищ чи укриттів. 

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Автор: Ярослава Прадід