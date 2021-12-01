На носі перше грудня, і на цей день в Україні заплановано кілька важливих, а комусь навіть і цікавих подій. Давайте в хронологічному порядку їх переліку.

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Зранку середи, 1 грудня, буде виступ Володимира Зеленського в парламенті зі щорічним зверненням до депутатів, ввечері – пікетування Банкової опозиційними політсилами із вимогою звільнення чільника Офісу Президента. Також на перше грудня, зі слів президента, запланований і державний переворот.

Переворот – окрема подія від пікетування

Й тут цікавий момент чи цей переворот – це буде окрема подія від пікетування Банкової опозицією, чи це буде насправді одна і та сама подія. От давайте трохи докладно зараз ці 2 події – що то за звернення таке Зеленського до депутатів, і що то за переворот такий буде й хто кого там насправді перевертатиме.

Отже, щорічне звернення до парламенту – це у жодному разі не ноу-хау Зеленського, бо це взагалі-то така традиція ще з 1995 року, першим Леонід Кучма таке придумав, що президент приходить до сесійно зали Верховної Ради, де окрім депутатів збирається ще й уся виконавча влада.



Українські президенти щорічно виступають перед парламентом з 1995 року / Фото Getty Images

Увесь уряд на чолі з прем'єром, очільники обласних адміністрацій (це ті, кого я за старою звичкою неправильно називаю губернаторами), приходять чільники СБУ та ЦВК, дипломати, ну і генпрокурор тощо.

Й перед ним усіма президент має досить тривалу промову, в якій окреслює усі нинішні виклики, які постали перед державою. Президент окреслює свої плани та наміри, як він ті виклики планує здолати.

Ну і будемо відвертими, зазвичай ті всі "звернення до парламенту" є – з боку президентів – такою собі саморекламою – зокрема Петро Порошенко у 2018 році перетворив свою промову на рекламний тур по досягненнях своєї влади.

Однак Володимир Зеленський мало не те саме зробив, коли в жовтні 2020 року влаштував своє звернення до депутатів просто перед місцевими виборами.

Чому так, чому воно на саморекламу перетворюється – бо ця промова хоча і зветься "зверненням президента до депутатів", але ж треба розуміти, що правильніше те все називати звернення президента до України і до українців.

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Адже хоча свій виступ президент має в сесійній залі Верховної Ради, але це лише данина традиції і просто зручне місце, з якого ту президентську промову можна транслювати по всіх українських телеканалах.

Щоправда, я зараз Гео Лероса згадав, сесійна зала тепер, напевно, не виглядає все ж таки Банковій настільки комфортним місцем для промови Зеленського, зважаючи, що не всі ж депутати тепер дотримуються гідної поведінки.

Виступ Зеленського можуть зірвати

Я, до речі, взагалі не виключаю, що завтрашній виступ президента в парламенті спробують зірвати в той чи інший спосіб. У який саме, моєї фантазії тут не вистачає, тому я просто перелічу те, що вже було в парламенті.

Були величезні плакати, були кульки, були гучномовці, були димові шашки і були навіть яйця, якими народні обранці закидували президію. З найпростішого – були й блокування парламентської трибуни.

Щоправда, цей сценарій не спрацює, бо президент наче може й зі свого місця в парламенті виступити, йому не обов'язково до трибуни прориватися. Ну і до свого місяця він з кулуарів проходить, а не з сесійної зали, то ж те його місце заблокувати неможливо.



Зеленський може виступати зі свого місця / Фото Getty Images

Підсумую – мені дійсно цікаво буде почути завтрашню промову Зеленського, адже мені цікаво почути, що він думає (а головне – що він планує робити із можливою новою російською агресією).

Що чекати від промови Зеленського

Мені також цікаво, чи пролунає від Зеленського заклик до українців вакцинуватися, бо президент направду дуже обережний у таких закликах, напевно, щоби антивакцинаторів не дратувати.

Однак обставини в нас тепер трохи змінилися, я про цей от новий південноафриканський штам коронавірусу під назвою Омікрон. А ще мені цікаво, чи згадуватиме Зеленський в парламенті наших олігархів, і чи буде називати конкретні прізвища.

Зокрема мені дуже цікаво, чи прокоментує Зеленський свою медіавійну з Ренатом Ахметовим. І це все буде зранку середи, а тепер до того на що нам очікувати увечері середи.

Загалом першого грудня 2021 року буде нам вже 8-ма річниця від дня, коли українці обурені побиттям студентів на Майдані масово вийшли на вуличні протести.

Фактично, то був початок кінця влади Віктора Януковича, а Україні то був початок нової ери, і направду ця річниця заслуговує окремого вшанування – я собі, до прикладу, запланував в день з роботи на пів годинки вирватися й просто прийти на Майдан, походити там позгадувати, як воно все тоді іще тільки в нас починалося.

Але то я собі тихенько таке запланував, тоді як політичні сили, звісно, не змогли втриматися від того, щоби свої протестні акції присвятили до цієї річниці.

Нацкорпус Андрія Білецького на сьому вечора людей на Майдані збирає і вже відомо, що долучається до нього ще й "рух опору капітуляції" та "Демсокира".

Зауважу, значна частина тих гасел і вимог, з якими ці 3 політичні сили вийдуть на Майдан дійсно знаходить в середині мене гучний відгук. Простіше кажучи, я і сам ті гасла й вимоги поділяю, зокрема, по тих усіх не виконаних президентом обіцянок щодо реформ, корупції та кумівства.

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Хто збирає людей на Майдані

Єдине що мене трохи бентежить, так це розуміння, хто може бути справжніми власниками трьох названих мною політичних сил, які збирають людей на Майдані. Чому це важливо – бо є побоювання, що прикриваючись цілком правильними гаслами ці 3 політсили можуть мати на меті зовсім не те, що вони декларують.

Тобто це не вимога до Зеленського щось зробити, а це бажання в Зеленського владу руками людей відібрати, щоби негайно передати її своїм власникам, які ці 3 політсили фінансують.

Звісно, це взагалі не факт, що в більшості членів Нацкорпусу, "Демсокири" і "Руху опору капітуляції" можуть бути такі от корисливі мотиви. Виключати цього ми з вами також не в праві, бо є ризик бути використаним у цій чужій політичній грі – а, погодьтеся, кому ж цікаво бути використаним?



Політсили збирають людей на Майдані / Фото 24 каналу

Й для тих, хто не в курсі, поділюся чутками, поділюся припущеннями, кому ці 3 організатори грудневих протестів насправді належать – отже Нацкорпус наполегливо пов'язують з Арсеном Аваковим, а значить тепер вже й Ренатом Ахметовим.

Про "Демсокиру" й "Рух опору капітуляції"

Про "Демсокиру" й "Рух опору капітуляції" вирують досить обґрунтовані припущення, що вони відпрацьовують замовлення та інтереси Петра Порошенка.

Я того стверджувати не беруся, що ці політсили належать, відповідно, Авакову і Порошенкові, я лише переказую ті всі нічим не підкріплені припущення.

Якщо так от виходить, що це ці двоє, давно нам відомих політиків, на 1 грудня скликають Майдан, то – пробачте – я особисто туди не піду.

У жодному разі вас не агітую за мною повторювати, ба більше, повторюся – дуже багато гасел, з якими вийдуть "Демсокира" та Нацкорпус, я щиро підтримую, менше з тим, я розумію, що це буде виключно політична акція і в інтересах цілком конкретних політиків та олігархів.

Звісно, якщо вам ці конкретні політики та олігархи до вподоби, ви абсолютно вправі на їхню підтримку вийти завтра на Майдан. Так само як ви абсолютно вправі вийти завтра на Майдан з вашими вимогами до Зеленського, або з вашим обуренням щодо його дій на посаді.

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Тут взагалі сумнівів не може бути жодних, адже вуличний протест – це священне право українців. Однак є трохи таке неприємне відчуття, що наші політики не гидують у власних інтересах експлуатувати навіть священні для українців теми та дати.