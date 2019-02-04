Чергова аварія колектора у Бердянську залишила кілька районів міста без води

Внаслідок обвалу на одному з колекторів, який стався у неділю ввечері, без води залишилися такі райони міста, як Колонія, Макорти, Слобідка, Коса і частина Центру.

Про це повідомила прес-служба міської ради Бердянська.

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24 канал повідомляв про те, що у Бердянську через аварію на стічному колекторі частково відключили водопостачання. Шість днів фахівці ремонтували пошкоджену трубу. 2 лютого подачу води відновили, однак в неділю ввечері сталося чергове обвалення колектора.

У міській раді наголосили, що на місці провалу колектору без вихідних тривають підготовчі роботи для прокладання нової пластикової труби, однак лише цього буде не достатньо, оскільки потрібно проводити капітальний ремонт на всій ділянці колектору. За оцінками міської ради на це потрібно щонайменше 20 мільйонів гривень.

Директор "Бердянськводоканалу" Олександр Македонський пояснив, що стався витік стоків від місця аварії у бік спорткомплексу, а це загрожує можливому подальшому обваленню колектора.

Наразі облаштовується тимчасове перекачування стоків з цієї ділянки. Ввечері було обмежено рух на проспекті Західному (підйом на гору), наразі рух автотранспорту відбувається по одній смузі проспекту,

– заявив Македонський.

У прес-службі міської ради Бердянська зауважили, що голові Запорізької облдержадміністрації відправлено звернення з проханням виділити фінансування на ліквідацію аварії з обласного резервного фонду.