Черговий фейк та фальшивка, – РНБО про нібито "термінове засідання"

У Апараті РНБО заявили, що ніякого засідання вони насправді не проводять. Ця інформація є черговою фальсифікацією.

Дані про фейк спростували в фейсбуці РНБО. А також про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі каналу "Рада" 4 березня.

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Ніякого засідання апарату РНБО юридично не існує в природі

Це повна нісенітниця! Засідання РНБО не відбувалось. Ба більше, у тому фейку, який зараз поширюють там написано "засідання апарату". Взагалі такої функції як засідання апарату відбуватись не може, тому що його юридично не існує в природі. Це фейки, які зараз розповсюджують,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що наразі кіберполіція з'ясовують, звідки відправляли цю фейкову інформацію.

Олексій Данілов запевнив: "Ми чітко тримаємо оборону, розуміємо, що відбувається у кожній точці нашої країни. Так, є складнощі. Та ми чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами. Нам треба боротись і ми це робимо".

Лист про нібито засідання "апарату РНБО" – це недолугий фейк

У фейсбуці РНБО заявили, що як і попереджали правоохоронні органи, – ворог, зазнавши відчутних поразок на фронті, вдається до чергової хвилі широкомасштабної фальсифікації.

Зокрема у проросійських телеграм-каналах поширюється відвертий фейк – начебто лист Секретаря РНБО України Олексія Данілова про "позачергове засідання Апарату РНБО України".

За хворобливою уявою авторів фальшивки, на "засіданні Апарату" (неіснуюча в природі форма роботи Апарату Ради) має бути розглянуто питання, пов'язане начебто зі "знищенням ЗСУ", "відмовою НАТО у допомозі", "конфліктом між ЗСУ та "Азовом", та іншою маячнею,

– повідомили в РНБО.

Там офіційно заявили, що цей "лист" є недолугим фейком і дешевою провокацією.



Як можна протистояти фейкам / Інфографіка 24 каналу





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