Черговий розвод, – Клімкін про поїздку Міятович до Криму

Павло Клімкін критично відреагував на заяви МЗС Росії про приїзд комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович в окупований Крим у жовтні 2019 року.

Їх він назвав "черговим розводом", про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

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Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович має намір приїхати до окупованого Росією Криму з метою "правозахисної діяльності". Але її візит ще офіційно не підтверджений.

Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит повинен погоджуватися з нами (МЗС України – 24 канал) і відбуватися згідно з українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо,

– написав Клімкін.

Раніше в українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що очікують Дуню Міятович "для визначення параметрів моніторингу на тимчасово окупованих територіях України".

Натомість у прес-службі МЗС Росії переконують, що "досягнули домовленостей" щодо поїздки комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7-11 жовтня цього року.

Зазначимо, посли ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року.