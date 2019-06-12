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      Черговий розвод, – Клімкін про поїздку Міятович до Криму

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      Клімкін відреагував на заяви про поїздку Міятович до Криму
      Клімкін відреагував на заяви про поїздку Міятович до Криму / 24 канал

      Павло Клімкін критично відреагував на заяви МЗС Росії про приїзд комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович в окупований Крим у жовтні 2019 року.

      Їх він назвав "черговим розводом", про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: Вступ України до ЄС у 2025 році – це дурниці, – Клімкін

      Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович має намір приїхати до окупованого Росією Криму з метою "правозахисної діяльності". Але її візит ще офіційно не підтверджений.

      Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит повинен погоджуватися з нами (МЗС України – 24 канал) і відбуватися згідно з українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо,
      – написав Клімкін.

      Раніше в українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що очікують Дуню Міятович "для визначення параметрів моніторингу на тимчасово окупованих територіях України". 

      Натомість у прес-службі МЗС Росії переконують, що "досягнули домовленостей" щодо поїздки комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7-11 жовтня цього року.

      Зазначимо, посли ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Анексія Криму Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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