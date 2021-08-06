У Черкасах завершили будівництво міжнародного аеропорту: коли запрацює летовище
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Вже незабаром Черкащина може стати перспективною туристичною точкою для іноземців. Це пов'язано із завершенням ремонту летовища, який розпочали ще у 2018 році.
З нагоди завершення будівництва до Черкас прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Як повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, будівельні роботи виконали вже в повному обсязі.
Відновлення авіаперевезень є важливою складовою розвитку транспортної галузі та інвестиційної привабливості регіону. Це не лише дасть змогу черкасцям подорожувати світом, але й відкриє Черкаси як перспективну туристичну точку для іноземців,
– сказав прем'єр.
Шмигаля у Черкасах зустрічав Олександр Скічко / Фото Кабміну
Що відомо про ремонт аеропорту Черкас
Реконструкцію летовища почали ще у 2018 році, але ремонтні роботи довелося зупинили через низку причин. Аби відновити будівництво, Черкаська ОДА погасила всі борги, а це – 12,8 мільйона гривень.
Ці гроші пішли на:
- виплату заборгованих зарплат;
- сплату земельного початку та внеску у Пенсійний Фонд.
Загальна ж вартість будівництва становила приблизно 129 мільйонів гривень.
Коли запрацює летовище
Як поінформував Скічко прем'єра, наразі готуються документи для отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Водночас для повноцінного запуску аеропорту слід:
- відремонтувати термінал,
- закупити додаткове обладнання.
За словами Дениса Шмигаля, для реконструкції терміналу аеропорту варто залучати інвесторів і реалізовувати проект у межах державно-приватного партнерства.
Планується, що летовище запрацює вже до кінця 2021 року та спершу зможе приймати лише невеликі літаки.Цікаво! Аеропорт "Черкаси" отримав статус міжнародного летовища у 2009 році. Він має єдину злітно-посадкову смугу, яка за усіма характеристиками є третьою в Україні за потужністю після обох київських.