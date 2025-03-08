У Черкасах та на околицях чутно вибухи

У Черкасах та на околицях міста було чутно вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Принаймні годину тому Повітряні сили ЗСУ повідомляли про "Шахеди" на Черкащині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Черкаси.

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": де зараз лунає тривога

Що відомо про вибухи на Черкащині

Увечері 8 березня, близько 22:48 кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів, що були чутні у Черкасах та на околицях міста.

У цей же час східні, центральні та південні області України, за даними Повітряних сил ЗСУ, перебувають під черговою масованою атакою безпілотників.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, вибухи, небезпеку російських ударів повідомляємо у нашому телеграмі.

Нагадаємо, цього ж вечора вибухи чули у Сумах. Місто атакували "Шахеди", у Сумській МВА написали, що є влучання безпілотника біля житлових будинків. Згодом стало відомо, що у частині міста зникло світло, також утворилася пожежа.