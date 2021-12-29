У Черкасах поліцейські забрали у нетверезих батьків дитину з переохолодженням

У Черкасах поліцейські забрали новонароджену дитину у нетверезих батьків. Малюк був недоглянутим та мав ознаки переохолодження.

Правоохоронці отримали виклик про те, що в одному з магазинів сваряться чоловік та жінка. Вже на місці події поліцейські побачили подружжя з ознаками алкогольного сп'яніння.

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Разом з 41-річним чоловіком та 37-річною жінкою перебувала новонароджена дитина. Патрульні викликали швидку медичну допомогу для малюка, адже він мав ознаки переохолодження.

Інспектори вже повідомили працівників ювенальної превенції про інцидент.



Поліцейські забрали у батьків дитину з переохолодженням / Колаж 24 каналу

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Жорстоке поводження з дітьми: інші випадки

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 25-річному чоловікові. Він побив власного 3-річного сина.

В Одеській області зафіксували жорстоке поводження з дитиною. Спершу маленького хлопчика бив батько, а потім до цього доклала руку й матір малюка.

На Рівненщині 35-річна жінка вбила новонароджену дитину. Смерть настала через переохолодження організму.

Повний текст публікації поліції Черкаської області у фейсбуці:

Патрульні виявили батьків з недоглянутою дитиною. Учора ввечері поліцейські отримали виклик про те, що на проспекті Хіміків у магазині сваряться чоловік та жінка. На місці патрульні виявили вищевказаних громадян з ознаками алкогольного сп'яніння.

Разом із 41-річним чоловіком та 37-річною жінкою перебувала новонароджена дитина. Малюку патрульні викликали швидку медичну допомогу, адже він мав ознаки переохолодження.

Про цю подію інспектори повідомили працівників ювенальної превенції, які надалі займаються цією справою.