У Черкасах повітряна тривога: всім варто сховатися в укриття

У Черкасах та Каневі оголосили чергову повітряну тривогу. Всіх мешканців просять терміново сховатисяв укриття.

Сирени почали лунати У Черкасах та Каневі о 18:37.

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"Черкаси, Канів! Увага! Повітряна тривога! В укриття", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що необхідно залишатися в укритті на час повітряної тривги. Офіційні ресурси повідовлять, коли буде безпечно звідти повертатися.

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