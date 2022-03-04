У Черкасах повітряна тривога: всім варто сховатися в укриття
4 березня 2022 , 18:45Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Черкаси"
У Черкасах та Каневі оголосили чергову повітряну тривогу. Всіх мешканців просять терміново сховатисяв укриття.
Сирени почали лунати У Черкасах та Каневі о 18:37.
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"Черкаси, Канів! Увага! Повітряна тривога! В укриття", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що необхідно залишатися в укритті на час повітряної тривги. Офіційні ресурси повідовлять, коли буде безпечно звідти повертатися.
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