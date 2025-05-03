У Черкасах пролунали вибухи під час атаки "Шахедів"

Пізно вночі 3 травня у Черкасах було чути звуки вибухів. Вибухи в місті прогриміли під час атаки ударних дронів.

Близько 3 ночі у Черкасах та на околицях міста чутно вибухи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Повідомлялося про роботу ППО в Черкасах і на околицях міста.

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У Черкасах працювала ППО

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про "Шахеди" в районі Черкас та в центрі області.

До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Додамо, що ввечері 2 травня від масштабної атаки ударних дронів постраждав Харків. Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основ'янський.

Через ворожу атаку дронів-камікадзе спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі.

Крім того, майже п'ятдесят людей дістали поранень внаслідок масованої атаки окупантів. Серед них – 11-річна дитина. У лікарнях міста наразі через атаку ворога перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості.