В Черкасах проведуть навчання: місцевим мешканцям – не панікувати
1 березня 2022 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук МВС України
Сьогодні, 1 березня, на окраїні Черкас з 08:30 до 16:30 години будуть постріли та вибухи. Будуть проводитись навчання захисників.
У повідомленні йдеться, що звуки ви чутимете з різних видів озброєння, у тому числі і з крупнокаліберного.
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Це захисники відточуватимуть майстерність задля максимально надійного вашого захисту! Просимо не панікувати,
– зазначили в МВС.
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