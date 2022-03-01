В Черкасах проведуть навчання: місцевим мешканцям – не панікувати

Сьогодні, 1 березня, на окраїні Черкас з 08:30 до 16:30 години будуть постріли та вибухи. Будуть проводитись навчання захисників.

У повідомленні йдеться, що звуки ви чутимете з різних видів озброєння, у тому числі і з крупнокаліберного.

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Це захисники відточуватимуть майстерність задля максимально надійного вашого захисту! Просимо не панікувати,

– зазначили в МВС.

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