У Черкасах затримали нацгвардійця: військовий продавав перероблену зброю – фото та відео

Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії у Черкасах. Він намагався продати перероблені стартові пістолети для стрільби травматичними набоями.

За інформацією слідства, організував переробку стартових пістолетів у бойовий стан начальник озброєння однієї з частин Нацгвардії. Досудове розслідування триває.

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Що вже вдалось встановити слідству

Зброю переробляли у підсобному приміщенні за місцем проживання ділка. Зловмисники шукали клієнтів через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах.

Спецоперацію проводили СБУ спільно з іншими правоохоронними органами/ Фото СБУ

Офіцера Нацгвардії затримали у центрі Черкас поблизу одного із торгово-розважальних закладів. У цей момент він намагався продати з пістолети та комплект набоїв до них.

Затриманому нацгвардійцю вже повідомили про підозру. Йому мають обрати запобіжний захід у межах кримінального продовження відразу за 2 статтями.



Чоловіка затримали у центрі Черкас / Фото СБУ

Конфіскація при обшуках

У помешканні, автомобілі та майстерні ділка провели обшуки. При цьому правоохоронцям вдалось вилучити:

4 перероблені пістолети та комплектуючі частини до них;

приблизно 200 бойових набоїв різного калібру;

спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.



Ділок переробляв зброю на спеціальному обладнанні / Фото СБУ



У офіцера вилучили зброю / Фото СБУ

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