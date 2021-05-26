У Черкасах затримали нацгвардійця: військовий продавав перероблену зброю – фото та відео

Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії у Черкасах. Він намагався продати перероблені стартові пістолети для стрільби травматичними набоями.
За інформацією слідства, організував переробку стартових пістолетів у бойовий стан начальник озброєння однієї з частин Нацгвардії. Досудове розслідування триває.
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Що вже вдалось встановити слідству
Зброю переробляли у підсобному приміщенні за місцем проживання ділка. Зловмисники шукали клієнтів через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах.
Офіцера Нацгвардії затримали у центрі Черкас поблизу одного із торгово-розважальних закладів. У цей момент він намагався продати з пістолети та комплект набоїв до них.
Затриманому нацгвардійцю вже повідомили про підозру. Йому мають обрати запобіжний захід у межах кримінального продовження відразу за 2 статтями.
Чоловіка затримали у центрі Черкас / Фото СБУ
Конфіскація при обшуках
У помешканні, автомобілі та майстерні ділка провели обшуки. При цьому правоохоронцям вдалось вилучити:
- 4 перероблені пістолети та комплектуючі частини до них;
- приблизно 200 бойових набоїв різного калібру;
- спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.
Ділок переробляв зброю на спеціальному обладнанні / Фото СБУ
У офіцера вилучили зброю / Фото СБУ
Служба безпеки України затримала офіцера Нацгвардії: дивіться відео СБУ