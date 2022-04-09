Черкащан попередили про вибухи в області: рятувальники підриватимуть боєприпаси
Джерело:телеграм-канал Ігора Табурця
У Черкаській області можуть лунати вибухи. Глава ОВА попередив, що це рятувальники підриватимуть боєприпаси.
Як зазначив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, співробітники ДСНС займатимуться підриванням боєприпасів. Тож в області можуть лунати вибухи.
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Попросив зберігати спокій
Якщо сьогодні гуркотітиме, то наші рятувальники підривають боєприпаси, які не вибухнули у місцях падіння російських ракет,
– зазначив він.
Також Ігор Табурець додав, що співробітники знешкоджуватимуть решту небезпечних знахідок. Тож він попрохав мешканців області зберігати спокій, адже все під контролем.
Ми ж закликаємо уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Якщо вони пролунали, то негайно слід вирушати до укриття. Пам'ятайте, що все ще існує загроза атаки з боку ворога.
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