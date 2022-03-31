На Черкащині через початок посівної змінюють час комендантської години

Для зручності роботи підприємств, а також проведення посівної кампанії, Черкаська ОДА змінює час комендантської години. Тепер вона триватиме із 21.30 до 6.00 по всій області.

Ситуація в Черкаській області на сьогодні контрольована. Область тримає економічний фронт і виконує свої тилові обов'язки. За спокій та безпеку вдячні Збройним Силам України. Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Черкаської ОДА.

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За словами голови Черкаської ОДА, сьогодні провели позачергову сесію обласної ради, де спільно з депутатами скорегували фінансування критичної інфраструктури та обласних програм під час воєнного стану.

Зазначається також, що Черкащина продовжує транзитно приймати жителів з інших областей. Зокрема, на постійне проживання там залишились уже понад 54 тисячі переселенців.

За попередніми даними, волонтери разом з усіма небайдужими людьми тримають фронт підтримки армії та жителів, які опинились у гарячих точках бойових дій. Область продовжує щоденно відправляти вантажі з гуманітарною допомогою.

Повідомляється, що відсьогодні часові межі комендантської години на Черкащині змінено. Тепер вона триватиме із 21.30 до 6.00 по всій області.

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