На Черкащині та у Сумах чутно вибухи: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

У більшості областей України оголосили тривогу через ракетну загрозу. На Черкащині та у Сумах пролунали вибухи.

Вдень 29 грудня росіяни здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3. У двох регіонах України було чути вибухи.

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Повторна атака

О 14:48 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для областей, в яких пролунав сигнал тривоги. Згодом там уточнили, що ворог запустив ракети з Курської області і вони летять у напрямку Сумщини. О 14:53 стало відомо про рух ракет у бік Черкас. Десь о 14:56 в області пролунали вибухи. Приблизно у той самий час (14:58) вибухи чули мешканці Сум.

За повідомленням моніторингових каналів, окупанти використали 4 крилаті ракети Х-22 та 2 балістичні ракети. Однак офіційної заяви з цього приводу ще немає.