На Черкащині дозволяють продаж алкоголю протягом дня

Починаючи з 21 березня, на Черкащині заборонено продаж алкоголю лише із 20:00 до 8:00. Решта часу – дозволено.

За словами голови Черкаської ОВА, це рішення продиктоване винятково економікою. Щоб забезпечити стабільну роботу підприємств галузі, збільшення надходжень до бюджету від сплати податків і зменшення частки продажу нелегальної продукції.

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Водночас командири військових частин та інших військових формувань, що дислоковані на території області, зобов’язані вжити всіх заходів для недопущення вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами,

– наголосив Табурець.

Він додав що у водіїв напідпитку й далі вилучатимуть автомобілі на потреби армії.

Раніше у Волинській ОВА вирішили з 17 березня відновити продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв. Таку заяву зробив її очільник Юрій Погуляйко.