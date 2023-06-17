На Черкащині двоє чоловіків провалилися у семиметрову шахту: жодного не вдалося врятувати

У Золотоноші, що на Черкащині, двоє чоловіків впали у шахту для свердловини. Її глибина сягала щонайменше 7 метрів, тож, на жаль, все завершилося трагічно.

Рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, що прибули на місце події, дістали з шахти тіла 30-річних чоловіків. Про це "Суспільному" повідомила речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій Черкащини Юлія Норовкова.

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Глибина шахти могла сягати 10 метрів

Про те, що у шахту для свердловини впали двоє людей, повідомили Центру управління в надзвичайних ситуаціях. Окрім надзвичайників, як розповіла речниця Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Анастасія Столбова, на місце одразу виїхали дві бригади екстренної допомоги.

Зазначимо, що за її словами глибина шахти сягала не семи, а десяти метрів. Тож, на жаль, шансів вижити було мало.



Шахта, куди впали чоловіки / ГУ ДСНС України в Черкаській області

Медики змогли лише констатувати смерть

Юлія Норовкова також розповіла, що коли на місце прибули рятувальники, чоловіки уже знаходились без свідомості.

Одразу після того, як рятувальники витягли постраждалих на поверхню, їх передали працівникам швидкої медичної допомоги. Однак вони могли лише констатувати смерть.

Наразі усі причини надзвичайної ситуації з'ясовують правоохоронці.