На Черкащині російська агітаторка через фейки розхитувала ситуацію в регіоні
4 березня 2022 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:Служба безпеки України
У Черкаській області викрили ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої серед українців. Через соцмережі вона поширювала фейки та розхитувала ситуацію в регіоні.
Росіянка розповсюджувала недостовірну інформацію щодо діяльності органів державної влади та викривлювала ситуацію щодо воєнного стану.
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Жінку викрили та затримали. Росіянці оголосили підозру в розпалюванні ненависті та приниженні національної гідності українців.
Повний текст повідомлення:
У Черкаській області:
викрито ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Через свої «дописи» вона розхитувала ситуацію в регіоні.
Крім того, розповсюджувала фейки щодо діяльності органів державної влади та подавала викривлені дані про воєнний стан.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
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