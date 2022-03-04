На Черкащині російська агітаторка через фейки розхитувала ситуацію в регіоні

У Черкаській області викрили ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої серед українців. Через соцмережі вона поширювала фейки та розхитувала ситуацію в регіоні.

Росіянка розповсюджувала недостовірну інформацію щодо діяльності органів державної влади та викривлювала ситуацію щодо воєнного стану.

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Жінку викрили та затримали. Росіянці оголосили підозру в розпалюванні ненависті та приниженні національної гідності українців.

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У Черкаській області: викрито ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Через свої «дописи» вона розхитувала ситуацію в регіоні.

Крім того, розповсюджувала фейки щодо діяльності органів державної влади та подавала викривлені дані про воєнний стан.