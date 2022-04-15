На Черкащині волонтери працюють у дві зміни, щоб допомогти Київській області, – Тимошенко

На Черкащині працюють у дві зміни 250 волонтерів для того, щоб передати продукти у звільнену від окупантів Київську область.

Вони вже підготували 19 000 продуктових наборів із запланованих 100 000, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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До Білої Церкви, за його словами, вже виїхали з Черкащини 2 вантажівки з гуманітарною допомогою. А ще 15 000 продуктових наборів доставлять Укрзалізницею.

Всі області-партнери допомагають фронтовим регіонам та регіонам, що постраждали від бойових дій. Разом ми – сила,

– наголосив Тимошенко.

Нещодавно він розповів в інтерв'ю Forbes, що за кожною областю є прикріплена область-сусід, яка пакує і відправляє гуманітарну допомогу.