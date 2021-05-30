На Черкащині всю ніч шукали 6-річного хлопчика, який зник у лісі: відео

У Черкаській області правоохоронці та небайдужі громадяни всю ніч шукали 6-річного хлопчина. Дитина зникла у лісі, але під ранок її вдалося знайти.

Про зникнення повідомили батьки, які спершу самостійно намагалися знайти сина. Проте, пошуки були марними і вони звернулися за допомогою до поліції.

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У суботу, 29 травня, o 23:20 до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в лісі біля села Свидівок зник 6-річний хлопчик,

– поінформували у пресслужбі.

Вдалося з'ясувати, що хлопчик грався у дворі, а коли його улюблений собака вибіг на вулицю – побіг за чотирилапим другом. Тварина повела дитину до лісу, а там вони обоє зникли.

Пошукові роботи тривали всю ніч. Правоохоронці та небайдужі громадяни розділилися в лісі й обстежили квадрат у районі 10 кілометрів – перевіряли хащі та водно-болотні угіддя.

Хлопчика відшукали вранці

Хлопчика відшукали вранці о 05:30 місцеві мешканці.

Він зляканий сидів неподалік болота, обіймаючи свого вірного чотирилапого товариша та плакав. На щастя, з дитиною все було добре, її доставили додому та передали рідним,

– додали правоохоронці.

На Черкащині всю ніч шукали 6-річного хлопчика: дивіться відео