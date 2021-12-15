На Черкащині затримали горе-матір, у якої померла п'ятимісячна дитина

У місті Кам'янка Черкаської області 15 грудня померла п'ятимісячна дівчинка. На момент трагедії мама дитини із компанією друзів розпивала алкоголь.

Горе-матір має ще двох доньок, яким виповнилось шість і три роки. Їх тимчасово віддали бабусі з інвалідністю.

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Бабуся зверталась в органи опіки

У дописі місцева депутатка стверджує, що раніше бабуся дітей вже зверталась до поліції та органів служби дітей ОТГ. Чиновники нібито знали, що цю матір уже позбавили прав на старшу дочку. Але, за словами жінки, бабусі тоді відповіли в органах опіки, що нічого не сталося і їх турбувати не треба.

Також жінка засуджує роботу відповідних органів і стверджує, що вони звертають увагу на проблеми, коли вже станеться біда.

Причина смерті дитини

Від чого і за яких обставин загинула дитина встановить судмедекспертиза. Серед версій: переохолодження або ж від того, що захлинулася кричучи. Матері загрожує кримінальна відповідальність. Її разом із друзями по чарці затримала поліція.

Випадки із горе-матерями в Україні

28 жовтня у Дніпрі перехожі помітили перекинутий дитячий візок, поряд з яким лежав закривавлений малюк. Також поряд була матір у стані алкогольного сп'яніння.

У Києві поліцейські затримали жінку та склали на неї протокол. Нетвереза мати спала на вулиці, а біля неї плакав її син.

Поліцейська Юлія Шагієва у Черкасах врятувала малюка, на якому заснула п'яна мама. До того часу обличчя дитини забарвилося у бурий: дитині бракувало кисню.

Повний допис Наталі Клименко у фейсбуці:

Сьогодні в нашому місті Кам’янка сталася трагічна подія - смерть п'ятимісячної дівчинки Юленьки...

Мати, яка надавала перевагу відпочинку в п'яному угарі, втратила доньку назавжди, недоглянула її належним чином. Дівчинку відправили до судово-медичної експертизи, де будуть визначати від чого померла дитина, чи від переохолодження, чи захлинулася під час крику, чи по іншій причині.

Двох інших доньок (6 і 3 років) привезли до бабусі-інваліда, яка тяжко надає сама собі раду, а горе-матір і друзів по чарці забрали до поліції.

Питання до поліції та органів служби дітей нашого ОТГ :тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей?!!! До вас же зверталася бабуся цих діток, ви ж знали, що цю матір вже позбавили прав на старшу доньку?!

Чому вашою відповіддю на її благання про допомогу було - "нічого ж не сталося, не турбуйте нас тому, що і так багато роботи"?!

Тепер діжлалися, сталася смерть немовляти і ви привозите до неї дітей і опускаєте очі, незнаючи, що сказати цій жінці, оправдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити...