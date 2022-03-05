Черкаси просять НАТО безпольотну зону над Україною

Черкаська міська рада підписала звернення до НАТО. Мерія просить Альянс закрити небо над Україною.

Через авіаудари в Україні щодня гинуть мирні люди, серед яких є й діти. Тому влада різних рівнів просить НАТО запровадити над нашою державою безпольотну зону, повідомляє 24 канал.

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Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки, виконком Черкаської міськради вирішив підтримати прохання президента до НАТО про закриття неба над Україною,

– мовиться у зверненні.

Черкаси закликали НАТО діяти негайно, адже ціна зволікання – надто висока.



Звернення Черкас до НАТО / Фото Черкаської міської ради

Зауважимо, що раніше таке звернення підписали також у Львові, Вінниці, Києві, Івано-Франківську, Рівному та Дніпрі.

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