На Черкащині п'яний чоловік кинув гранату у компанію підлітків: є поранені

У Черкаській області 18 жовтня чоловік кинув гранату у компанію підлітків, внаслідок чого деякі з них зазнали поранень. Їх госпіталізували до лікарні.

Самого порушника вже затримали правоохоронці. Про це повідомили у Національній поліції України.

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Що відомо про інцидент у Черкаській області з гранатою

Поліцейські зазначили, що інцидент стався 18 жовтня, близько 22:00 години, у селі Кримки Звенигородського району Черкаської області. Тоді до компанії підлітків, які відпочивали біля будинку культури та сільського магазину, під'їхав на автомобілі чоловік, який був напідпитку, та підійшов попросити запальничку.

Після цього він почав чіплятися до неповнолітніх, ображати їх нецензурною лексикою та вдарив 17-річного хлопця. Далі чоловік сів до свого авто та поїхав, а за кілька хвилин він повернувся з гранатою, яку кинув у компанію дітей.

Внаслідок вибуху поранень зазнали троє неповнолітніх. Їх медики швидкої допомоги доставили до лікарні з осколковими пораненнями обличчя, пліч, ніг та грудей,

– наголосили у поліції.

На місці події правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важіль, які скерували на експертизу. Зрештою поліцейські провели розшукові заходи та встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний житель Звенигородського району. Чоловіка затримали.

У Черкаській області чоловік кинув гранату у компанію підлітків і поранив їх / Фото Нацполіції

"За місцем його проживання поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили речові докази та направили на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України", – розповіли правоохоронці.

Фігуранту вже повідомили про підозру за статтею про замах на умисне вбивство. Йому загрожує від десяти до 15 років, або довічне позбавлення волі. Наразі ще триває досудове розслідування.