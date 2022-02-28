У Черкаській області повітряна тривога: усім в Смілі – в укриття
28 лютого 2022 , 23:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм Скічка
На Черкащині оголосили повітряну тривогу. Громадянам зі Сміли потрібно сховатися в укриття.
Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко 28 лютого о 23:16. Повітряна тривога в Смілі та колишньому Смілянському районі.
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