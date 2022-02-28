У Черкаській області повітряна тривога: усім в Смілі – в укриття

На Черкащині оголосили повітряну тривогу. Громадянам зі Сміли потрібно сховатися в укриття.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко 28 лютого о 23:16. Повітряна тривога в Смілі та колишньому Смілянському районі.

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Кілька годин тому повітряну тривогу оголошували в Уманському районі. На щастя, обійшлося без бомбардувань.

Громадян просять бути пильними. Із 20 години в Черкасах триває комендантська година.



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