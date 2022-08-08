Черкаського депутата-зрадника випустили із СІЗО під 200-тисячну заставу

У Черкасах суд випустив із СІЗО депутата міськради Олександра Замирайла. Раніше чиновника засудили за прославляння росії та її кривавих дій проти Україн.

У СБУ заявили, що чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині.

Важливо Черкаського депутата, який хотів стати гауляйтером, взяли під варту

Депутата-зрадника випустили із СІЗО

8 серпня Олександра Замирайла випустили із СІЗО під заставу у 208 тисяч гривень. Під час судового засідання слідство надало докази у вигляді задокументованих розмов Замирайла, де він бажає смерті українським воїнам. А також пив разом із дружиною за перемогу Путіна та за його здоров’я.

У суді Замирайло не спростовував, обвинувачення, а пояснив це приватністю публічною він виключно за Україну та її суверенітет. Черкасці перешкодили йому вихід із будівлі СІЗО. Депутат міськради перебуває охороною поліції.



Черкаського депутата-зрадника випустили із СІЗО / Фото Суспільного

У чому звинувачують колабораціоніста

Як зазначили у СБУ області, після повномасштабного вторгнення росії він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців. З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь росії.

Зокрема, додали в СБУ, серед власного оточення депутат та його "помічниця":

стверджували, що війна, розв'язана росією в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт;

заперечували нанесення авіаударів росії по мирних містах, зокрема, і по Черкасах;

заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими росії та поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ;

обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема оборонців "Азовсталі".

Слідчі СБУ повідомили чоловікові та його помічниці про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України.

Під стінами СІЗО протестували активісти

Того ж дня у Черкасах під стінами СІЗО відбулася акція протесту. Понад 500 активістів зібралися, щоб перешкодити вийти з ізолятора тимчасового ув'язнення засудженого черкаського депутата міськради Олександра Замирайла.



Під стінами СІЗО протестували активісти / Фото Суспільного

Очевидці повідомляють, що біля пам'ятника загиблим воїнам його облили зеленкою. Там він став на коліно перед пам'ятником і просив вибачення перед воїнами "Азову", "Нацкорпусу", "Правого сектору" і сказав, щоб вони поверталися додому здоровими.



Депутата-зрадника облили езеленкою / Фото з телеграм-каналу "Хусміла"

21-річний зрадник "злив" білорусам дані про підрозділи ЗСУ на Рівненщині: дивіться відео