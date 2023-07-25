СБУ громить "5 колону" Росії, кожен зрадник обов'язково отримає покарання, – Черненко

Знищення російської "5 колони" – одна з ключових заслуг команди голови СБУ Василя Малюка. Вони вручили підозру черговому нардепу з ОПЗЖ Олександра Пономарьову.

Колишній депутат та політолог Олександр Черненко надав коментар щодо затримання нардепа від партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Дивіться також Державна зрада і не тільки: екснардепу Мураєву світить до 15 років у в'язниці

Одним із прикладів успішної роботи СБУ експерт називає затримання чинного нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова.

Пономарьов перереєстрував свій бізнес в Бердянську згідно з законодавством Росії. Підприємство нардепа забезпечувало моторними мастилами й паливом армію ворога. Важливо, що СБУ зібрала докази проти Пономарьова та вручила підозру ще до того, як він щось запідозрив та втік за кордон,

– підкреслює Черненко.

Екснардеп згадує, що зустрічався із Пономарьовим у минулому скликанні. Зрадник навіть не приховував своїх проросійських поглядів.

Чому Пономарьова не заарештували одразу? По-перше, він не був явним колаборантом, як Балицький, Сальдо чи Стрємоусов, і намагався залишатись в тіні. По-друге, кожен зрадник обов'язково отримає покарання. Але це завжди питання часу, який треба на збір якісної доказової бази. Така робота дуже кропітка. І з нею, треба визнати, СБУ непогано справляється – це підтверджує те, що суди регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам за матеріалами Служби,

– акцентує політолог.

Системне знищення російської "5 колони" – це одна із ключових заслуг команди Василя Малюка. Усе починається з агентів з УПЦ (МП) і закінчується підривом колаборантів на окупованих територіях.

Раніше стало відомо, що за матеріалами СБУ підозру у державній зраді отримав чинний нардеп від ОПЗЖ Олександр Пономарьов. Йому загрожує до 15 років тюрми.