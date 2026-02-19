Укр Рус
19 лютого, 13:24
Чернігів залишився повністю без світла: енергетики назвали причину

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Чернігів 19 лютого залишився без електропостачання.
  • Знеструмлення торкнулося також Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району.

Енергетична система України перебуває у надвичайно складній ситуації. До наслідків російських ударів додаються ще й аварійні випадки на повітряних лініях. Саме це спричинило відключення електропостачання у Чернігові.

Інформацію про становище в енергетиці міста надали у Чернігівобленерго.

Актуально У Центрі досліджень енергетики сказали, коли в Україні може побільшати світла

Що відомо про знеструмлення Чернігова?

Повідомлялося, що світло в місті зникло близько 12-ї ночі. За словами енергетиків, сталося це внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ.

Так, знеструмлення торкнулося споживачів у Чернігові, Славутичі та низці населених пунктів Чернігівського району.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання,
– йдеться у повідомлення обленерго.

