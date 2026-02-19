Чернігів залишився повністю без світла: енергетики назвали причину
- Чернігів 19 лютого залишився без електропостачання.
- Знеструмлення торкнулося також Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району.
Енергетична система України перебуває у надвичайно складній ситуації. До наслідків російських ударів додаються ще й аварійні випадки на повітряних лініях. Саме це спричинило відключення електропостачання у Чернігові.
Інформацію про становище в енергетиці міста надали у Чернігівобленерго.
Що відомо про знеструмлення Чернігова?
Повідомлялося, що світло в місті зникло близько 12-ї ночі. За словами енергетиків, сталося це внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ.
Так, знеструмлення торкнулося споживачів у Чернігові, Славутичі та низці населених пунктів Чернігівського району.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання,
– йдеться у повідомлення обленерго.
Чернігів страждає від ворожих обстрілів: останні новини
У ніч на 5 січня Чернігів зазнав комбінованої атаки російських військ. Тоді пролунали потужні вибухи, внаслідок яких у місті зруйновано 8 гаражів, пошкоджено 96 гаражних приміщень, знищено кілька господарсько-складських будівель комунальної установи та господарчу споруду одного з підприємств. Пряме влучання сталося в приватний житловий будинок, що спричинило пожежу.
З 30 січня в Чернігові на певний час призупиняли постачання гарячої води через дефіцит теплової потужності після російських ударів по інфраструктурі та похолодання. Усі ресурси спрямували на опалення житлових будинків.
А вночі 24 січня, під час масованої атаки Росії Чернігів знеструмили, через те, що ворог пошкодив ключовий енергооб'єкт у Ніжинському районі.