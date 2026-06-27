Чернігів масовано атакують "Шахеди": є поранені

Окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Під масованою атакою опинився Чернігів.

Після 19:00 для низки районів на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

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Що відомо про атаку на Чернігів?

О 19:38 військові попередили, що ворожі безпілотники заходять на Чернігів з півночі.

У період з 19:41 до 19:55 у Чернігові пролунала серія вибухів.

Займіть безпечні місця. Близько 10 "Шахедів" летить на місто. Зараз працює ППО,

– написав глава МВА Дмитро Брижинський.

О 20:07 з'явилося повідомлення від Повітряних сил про те, що декілька БпЛА перебувають над Черніговом.

О 20:25 монітори повідомили, що ще один "ланцюжок з 10 БпЛА" наближається до міста.

Наразі відомо, що внаслідок падіння БпЛА постраждало 2 людини. Вони отримали осколкові поранення.

Нагадаємо, що уночі окупанти завдали масованого удару по Охтирському району. У місті та громадах поруч були влучання у приватні будинки, а також на території автозаправних станцій. Частина дронів заходила на низьких висотах, що ускладнювало їх виявлення та збиття.

Під ворожою атакою було і Запоріжжя. Там російські дрони завдали масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі. Зокрема, частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Ще один авіаудар припав на територію навчального закладу. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі. Постраждали 10 людей, серед них – 2 дітей.