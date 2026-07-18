Чернігів під атакою реактивних дронів: є пошкодження

У Чернігові зафіксували падіння ворожого безпілотника. Через удар пошкоджено територію гаражного автокооперативу.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Що відомо про наслідки російської атаки у Чернігові?

Ворожий безпілотник влучив у гаражний автокооператив. Наразі інформація про загиблих або постраждалих уточнюється. На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Фахівці проводять обстеження території, встановлюють масштаби пошкоджень і ліквідовують наслідки падіння БпЛА.

Також пресслужба Чернігівської міської ради закликає жителів міста, насамперед мешканців північно-східних районів, щільно зачинити вікна та за можливості не виходити на вулицю через пожежу, що виникла після атаки російських безпілотників.

За інформацією Повітряних сил, в регіоні продовжують фіксувати ворожі дрони. Триває повітряна тривога.

Зазначимо, протягом 17 липня російські війська масовано обстріляли Чернігівщину. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Найважчі наслідки зафіксували в Новгороді-Сіверському, де дрон зруйнував житловий будинок родини. Також через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, лінії електропередач, об'єкти критичної інфраструктури та виникли численні пожежі в кількох громадах області.

Нагадаємо, Росія не зупиняє терор українських регіонів. Зокрема, окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. В акваторії Чорного моря під удар потрапило іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда: один член екіпажу загинув, ще троє отримали поранення. Також пошкоджено будівлі, резервуари та склади порту. Під час ліквідації наслідків окупанти повторно атакували об'єкт, пошкодивши рятувальну техніку, однак серед працівників ДСНС постраждалих немає.