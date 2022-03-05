Чернігів – повітряна тривога: необхідно йти в укриття

5 березня 2022 , 22:56
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Джерело:

Чернігівська ОВА

Увага! Повітряна тривога у Чернігові! У Чернігівській ОВА закликають людей негайно йти в укриття.

Нагадаємо, російські військові цинічно та жорстоко обстрілюють житлові райони Чернігова. Окупанти навіть використали некеровані авіабомби ФАБ-500.

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Автор: Олесь Друкач