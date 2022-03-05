Чернігів – повітряна тривога: необхідно йти в укриття
5 березня 2022 , 22:56Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОВА
Увага! Повітряна тривога у Чернігові! У Чернігівській ОВА закликають людей негайно йти в укриття.
Нагадаємо, російські військові цинічно та жорстоко обстрілюють житлові райони Чернігова. Окупанти навіть використали некеровані авіабомби ФАБ-500.
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